Quando termina 'Tieta' e começa 'A Viagem' no Vale a Pena Ver de Novo?

"A Viagem" foi a novela escolhida para substituir "Tieta" no Vale a Pena Ver de Novo. Mas quando termina uma novela e começa outra?

Quando estreia 'A Viagem' e termina 'Tieta'?

A reprise de "A Viagem" está marcada para estrear na segunda-feira (12). Na primeira semana, a novela dividirá o horário com os capítulos finais de "Tieta".

Com isso, a novela protagonizada por Betty Faria termina no dia 16 de maio. No último capítulo, uma tempestade de areia atinge Santana do Agreste, causando grande tragédia no local.

"A Viagem" será reprisada pela terceira vez no Vale a Pena Ver de Novo. A novela, que é uma das campeãs de reprises, também já foi reapresentada três vezes no canal Viva.