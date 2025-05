Vítima de assassinato 'fala' em julgamento de assassino em vídeo de IA

Um homem morto em 2021 em uma briga de trânsito "testemunhou" com o uso de Inteligência Artificial no julgamento de seu assassino nos EUA, segundo a BBC News e a NBC.

O que aconteceu?

O vídeo foi feito por familiares da vítima, Chris Pelkey, que tinha 37 anos e morreu em uma briga de trânsito com Gabriel Horcasitas, de 54 anos. Em novembro de 2021, Pelkey levou um tiro após descer do carro e caminhar em direção ao veículo de Horcasitas.

Durante o julgamento, um vídeo feito com inteligência artificial simulou um diálogo entre a vítima e seu assassino. "Para Gabriel Horcasitas, o homem que atirou em mim, é uma pena que nos encontremos hoje por essas circunstâncias", disse a versão em IA da vítima ao tribunal. "Em outra vida, provavelmente seremos amigos", completou.

A ideia partiu da irmã de Pelkey, Stacey Wales, que trabalha na área de IA e levantou a hipótese de o irmão falar por si mesmo depois que ela teve dificuldade para entender o que dizer. Ela escreveu um roteiro para o vídeo gerado por IA, refletindo que ele era uma pessoa que perdoava.

"Eu acredito no perdão e em um Deus que perdoa. Eu sempre acreditei e ainda acredito", disse também a versão em IA de Pelkey, com uma longa barba e um boné cinza.

O juiz do Arizona responsável pelo caso, Todd Lang, parece ter gostado do uso da IA na audiência. "Eu adoro essa IA, obrigado por isso. Por mais bravo que você esteja, por mais justificadamente bravo que sua família esteja, eu ouço o perdão", disse o juiz Lang. "Acho que é genuíno", completou, segundo a BBC.

Horcasitas, 54, foi condenado à pena máxima e terá de cumprir 10 anos e 6 meses de prisão por homicídio culposo. Ele já havia sido condenado em um julgamento em 2023, mas um novo julgamento foi ordenado após o juiz entender que os promotores não divulgaram adequadamente evidências potencialmente importantes em tempo hábil.

Risco do uso de IA

Gary Marchant, membro do comitê e professor de Direito na Universidade Estadual do Arizona, disse à NBC que entende o motivo de a família ter produzido o vídeo, mas também afirmou estar preocupado com o precedente que isso criou. "A família fez um ótimo trabalho representando o que ele teria dito, e eles teriam a melhor noção do que ele teria dito", disse Marchant. "Mas, por outro lado, é completamente falso, certo? Não é verdade." "Então, esse é um salto a mais que eu acho que vai nos colocar em terreno perigoso", finalizou.