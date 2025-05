Netinho comemora alta após conclusão de etapa em tratamento contra câncer

Netinho, 58, acaba de receber alta do Hospital Aliança Star, onde esteve internado em Salvador (BA) para a realização de mais uma etapa de seu tratamento contra o câncer linfático.

O que aconteceu

O cantor festejou o fato de ter sido liberado para voltar para casa. "Estou de alta! Olha que beleza! Estou indo para casa", celebrou ele, por meio de um vídeo divulgado em seu Instagram.

Antes de ir, Netinho deixou uma planta para emanar boas energias aos demais enfermos da clínica. "Como sempre faço, vou mostrar aqui a plantinha que eu plantei. Tem uma flor só, olha que linda, mas está cheia de brotinho, vai encher, olha aqui. E sempre que plantar essa flor aqui é para que ela emane para todos os doentes e pacientes que estão aqui no hospital, fé, disciplina, principalmente paciência."

Os fãs do artista lhe desejaram força neste momento delicado por que está passando. "Você é um guerreiro! Parabéns! Quando Deus está no barco, não há tempestade que o derrube", escreveu um seguidor, nos comentários do post. "Quanta notícia feliz!", comemorou outro. "Paciência é tudo", concordou um terceiro.