MP do Ceará abre ação contra duas pessoas por injúria racial a Jojo Todynho

O Ministério Público do Ceará denunciou duas pessoas por ataque racista contra Jojo Todynho. Ao Splash, a Justiça informou que recebeu a ação e já tem uma audiência marcada para junho.

O Ministério Público do Estado do Ceará, por meio da 182ª Promotoria de Justiça de Fortaleza, informa que a denúncia oferecida contra as duas pessoas por crime de injúria racial foi recebida pela Justiça. A ação penal tramita na 6ª Vara Criminal de Fortaleza, com audiência já designada para o próximo mês de junho. Ministério Público do Ceará

O Splash entrou em contato com a assessoria de Jojo Todynho, e o espaço continua aberto para posicionamento.

O que aconteceu

A injúria racial aconteceu em 2023, em Fortaleza. De acordo com informações da coluna Fábia Oliveira, do Metrópoles, um dos acusados está sendo acusados de ataque racista após troca com a influenciadora em uma feirinha em Fortaleza, enquanto o outro está sendo denunciado por comentários nas redes sobre o acontecido.

Jojo Todynho teria sido insultada após negar uma publicidade. Segundo documentos do processo, a denunciada Vanusia Maria de Souza do Nascimento xingou a influenciadora após ela recusar fazer publicidade de um produto oferecido a ela.

A denunciada teria dito "Preto é tudo arrogante". Quando Jojo tentou confrontar Vanusia sobre o acontecido, essa teria a ofendido novamente com outros termos raciais.

O outro denunciado está sendo acusado por um comentário nas redes sociais. Quando o acontecido repercutiu nas redes, Fábio Fernando Barroso Mendes comentou em um vídeo do episódio, o que o MP identificou como injúria racial também.