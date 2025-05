Marido de Gretchen confessa 'medo de sua sombra' no Power Couple 7

Após Gretchen contar aos aliados no Power Couple 2025 (Record) que conversará com Esdras sobre uma possível desistência amanhã, o marido da cantora conversou com Gui, Júnior e Eros.

O que aconteceu

Esdras desabafou. "Meu medo é da minha sombra. Tenho muito medo da minha sombra."

Gretchen confirmou. "Ninguém segura."

O marido da cantora pediu ajuda aos amigos. "Eu vou precisar da ajuda de vocês. De vocês que são homens. Eu não sei o que vai ser a partir de hoje. Uma noite de sono não vai ser suficiente para controlar a minha sombra."

Gui, Eros, Eike e Júnior prometeram ficar ao lado de Esdras.

Após ameaçar desistir do programa com o retorno de Talira e Pessina da DR, a cantora voltou atrás e confirmou que conversará com o marido amanhã sobre o assunto.