Márcia Dantas desabafa sobre demissão do SBT: 'Me senti desamparada'

Márcia Dantas, 37, revelou que se sentiu "desamparada" ao ser demitida do SBT em janeiro deste ano.

O que aconteceu

Dantas comparou sua saída da emissora ao fim de um relacionamento. "Fui pega de surpresa, me senti desamparada. Foi como quando acaba um casamento que você não esperava, que você ama a pessoa, mas ela termina com você", declarou durante participação no podcast Eles que lutem.

A jornalista explicou que um mês de ser mandada embora a direção do SBT havia apresentado a ideia de um programa para ela. "Um mês antes da minha demissão eu estava na sala da diretoria, com projetos para mim, [disseram] que eu era uma figura importante e contavam comigo. Um mês depois falaram que eu não fazia mais parte [da emissora]".

Ela disse que questionou o porquê dessa mudança de posição. "Me disseram: 'o projeto que tinha para você queremos um nome comercial mais forte'. Por que não foram claros então? Porque se você fala para a pessoa que conta com ela em todo momento, você pensa: 'se não fechou o programa que pensaram para mim, vou ficar no jornalismo'. E eles tinham me dito que eu era a cara do jornalismo do SBT. Agora não sou mais?".

Ainda, Dantas disse que tentou renegociar salário, mas a direção da emissora foi inflexível. "Disseram que era porque meu salário não comporta mais a realidade [do SBT], mas não deram oportunidade de renegociação. Não foi colocada nunca essa opção, então eles queriam mesmo me descartar".

Márcia Dantas foi demitida do SBT em janeiro. Ela ficou na emissora por oito anos e foi de repórter a apresentadora em programas como SBT Notícias, Primeiro Impacto, SBT Brasil e o Tá na Hora.