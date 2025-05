Lea Michele diz por que fica frustrada com meme sobre não saber ler

Lea Michele expressou frustração com o meme sobre "não saber ler" durante uma entrevista para o podcast Therapuss, que foi ao ar nesta quarta-feira, 7.

"O que estava nos ‘trends’ online foi ‘Lea Michele não consegue ler’. E o Ryan Murphy me ligou e disse: ‘Você ouviu esse boato?’. Eu estava tipo: ‘Não, o que está acontecendo?", disse a ex-Glee, sobre a primeira vez que escutou os rumores.

Questionada se a piada era algo que a incomodava, Lea respondeu: "Eu acho que é maluco que outras pessoas se importam o suficiente comigo para criar algo, que alguém tenha tão pouco para fazer em sua vida que eles gastariam tempo comigo [inventando rumores]. É engraçado para mim".

Entretanto, a atriz explicou que o meme a incomoda em alguns tópicos: "Há momentos em que eu fico muito frustrada porque eu sou uma das únicas da minha família a ter sido aceita na faculdade".

"Minha mãe e a família dela eram extremamente pobres, do Bronx [bairro de Nova York], sem muito ensino. E meus pais me mudaram do Bronx para Nova Jersey para ter uma boa educação e prosperar. E eu consegui. Por isso, para as pessoas minimizarem isso, é muito triste e frustrante", completou.

A atriz também encarou o tema com humor e comprovou que sabe ler ao recitar as palavras que Jake Shane, dono do podcast, escreveu para guiar a entrevista.

Em 2022, ao New York Times, Lea também falou sobre os boatos e destacou o machismo implícito do meme: "Eu fui para Glee todos os dias, eu sabia minhas falas todos os dias. E então há um boato online que eu não sei ler ou escrever? É triste. É mesmo. Eu acho muitas vezes que, se eu fosse um homem, muito disso não seria o caso."

O meme de Lea Michele começou após Naya Rivera, que morreu em 2020 e também fazia parte da série Glee, contar em seu livro que Lea se recusou a improvisar uma cena.