Karoline Lima faz harmonização glútea: 'A intenção não é deixar gigante'

Karoline Lima contou que se submeteu a um procedimento no bumbum: a harmonização glútea.

O que aconteceu

A influenciadora usou seu perfil no Instagram para anunciar a novidade, e optou pelo procedimento após perder peso. "Eu emagreci bastante e quando a gente emagrece, o que mais diminui é a bunda e os peitos. Os peitos eu já arrumei", explicou.

Insatisfeita com seu bumbum Karoline decidiu buscar sua médica, que sugeriu a realização da harmonização glútea. "Nem sabia que isso existia, fiz para ele ficar levantado de novo. A gente não faz com PMMA [substância usada para preenchimento em procedimentos estéticos], faz com ácido hialurônico. É o mínimo possível de dar chance de dar alguma coisa errada. Eu não tenho coragem do PMMA, então a gente foi no ácido. Foi mara", garantiu.

Ela acrescentou que seu objetivo não é aumentar o bumbum. "A intenção não é ficar com o bumbum gigante, é mais o formato, o contorno. Por isso chama harmonização, ele vai deixar rechonchudo, redondinho".