Juliette fratura o nariz em acidente doméstico

Juliette mostrou aos seguidores, na noite dessa quinta-feira, 8, que sofreu uma fratura no nariz após bater o rosto em uma porta de vidro dentro de casa. Em vídeos publicados nos stories de sua conta no Instagram, a cantora apareceu com a boca e o nariz visivelmente inchados.

"Acabei de bater a boca e o nariz na janela... na verdade, foi na porta. Não sei se quebrou. Acho que sim, né? Quebrou, não. Mas que está meio torto, está", disse enquanto mostrava o local do acidente.

Desconfiada de uma possível fratura, Juliette procurou um hospital para avaliação médica. Após uma radiografia, o diagnóstico foi de uma pequena fratura do lado direito do nariz, mas sem desvio significativo.

A recomendação médica foi de tratamento conservador, com aplicação de gelo para conter o inchaço. No hospital, ela tomou medicações e fez um curativo no nariz.

Apesar do susto, Juliette levou a situação com bom humor. "Que coisa maravilhosa", ironizou.