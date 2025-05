Inês Galvão relembra vida com Ney Latorraca e câncer: 'Quis me poupar'

Inês Galvão, 65, relembra amor por ex-marido e ex-jogador de futebol, Gaúcho, abandono de carreira na TV e casamento com Ney Latorraca.

O que aconteceu

Atriz largou novelas por Luís Carlos Tóffoli, mais conhecido Gaúcho. "Optei por cuidar da minha família. Ele sempre teve esse projeto de sair do Rio de Janeiro. Quando parasse de jogar, queria ir embora para poder montar a família. Embarquei nessa, porque era completamente enlouquecida e apaixonada por ele. Aos 31 anos, em 1997, ele abandonou os gramados, e fomos morar em Cuiabá, no Mato Grosso. Não conseguia imaginar viver sem ele", disse ao Play, do Globo.

Artista lembrou que sua decisão gerou dúvidas nos outros. "Todo mundo achou uma grande loucura o que eu estava fazendo. Estava no auge da minha carreira, mas eu acho que a vida é isso. Você tem que viver o que tem que viver. Não era para ficar amarrada, não sou essa pessoa de ficar parada e deixar as coisas passarem. Eu vou para cima, e era o que queria", confessou.

De acordo com ela, não gostou de morar em Goiânia. "Ele começou a mexer com fazendas. Essa época não foi legal, porque fui ficar perto da família dele, que não era bacana. Foi uma experiência horrorosa, falei que queria ir embora e ainda bem que ele quis ir junto. Ele já estava doente, com câncer, e fomos para o Rio. Ele tratou, mas o câncer avançou demais e ele morreu", indicou.

Antes de se casar com Gaúcho, viveu com Ney Latorraca por cinco anos. "Nos falávamos direto. Foi ao teatro me ver, gravou um áudio para uma peça porque precisava de uma voz bonita. No ano passado, estranhei quando liguei no aniversário e ele não atendeu. Depois o Didi (marido dele) me explicou que o Ney se afastou e não quis me contar porque passei por isso com o Gaúcho. Acredito que ele quis me poupar. Se ele tivesse me contado, ia fazer mundos e fundos por ele."

Inês Galvão falou sobre o luto de Ney Latorraca. "Quis esconder e assim o fez. O Didi falou no velório que o Ney se afastou de um monte de gente, não queria que as pessoas soubessem e o vissem doente. Até hoje a minha ficha não caiu. Esses dias fui pegar o celular para entrar em contato com um amigo e vi lá Neyzinho. Eu não tive nem coragem de tirar o telefone da minha lista de contatos. Se eu remover, é como se tivesse retirando-o de uma vez", declarou.