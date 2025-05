Ilze explica porque não retribuiu abraço de Bonner: ‘Limitação física’

A repórter Ilze Scamparini veio às redes sociais, nesta sexta-feira (9), explicar porque não abraçou William Bonner de volta durante cobertura do Conclave.

Estou com essa lesão no joelho, uma lesão meio chata, realmente [...] Então, quando você me tocou, eu não podia girar com medo de torcer o joelho novamente, entrei um pouquinho em pânico. Ilze Scamparini

O que aconteceu

Ilze explicou que, devido a sua lesão, não conseguia abraçar o apresentador. Durante a cobertura da escolha do novo Papa em Roma, a jornalista fugiu do abraço de William Bonner, o que fez com que muitos nas redes apontassem esse "climão".

A jornalista também pediu desculpas e agradeceu Bonner pela presença. "Bonner, você não me escapa não, dessa vez fico te devendo um abraço. Uma pessoa pelo qual tenho muito carinho e espero te encontrar muito brevemente".

Ontem (8), Bonner fez um agradecimento especial à Ilze Scamparini no Jornal Nacional. Sem mencionar o climão com a jornalista, o apresentador valorizou o profissionalismo da repórter por não deixar uma lesão no joelho a impedir de trabalhar na cobertura do Conclave.