Ícones do Emo, Avril Lavigne e Simple Plan lançam Young & Dumb

Expoentes do movimento Emo nos anos 2000, Avril Lavigne e Simple Plan lançaram, nessa quinta-feira, 8, Young & Dumb, novo single da cantora escrito em parceria com a banda. "Queríamos que a música capturasse aquele sentimento nostálgico deste momento único das nossas vidas em que ambos estávamos apenas começando e seguindo nossos sonhos", escreveu ela em postagem de divulgação da faixa no Instagram. Ambos canadenses, Lavigne e Simple Plan saíram em turnê juntos em 2003 e repetiram a parceria em 2024, na turnê Greatest Hits.

"Essa canção é sobre nossa amizade e sobre como a música nos manteve conectados por todos estes anos", continuou a artista. "É sobre se sentir nostálgico, mesmo amando onde você está no presente."

Lavigne ainda dedicou o novo lançamento aos fãs, agradecendo-os pelo apoio ao longo de mais de duas décadas na estrada. "Essa música é dedicada a vocês. Nossos fãs que estão conosco há mais de 20 anos. A todos que estão prontos para acordar a criança punk que ainda está dentro de vocês, prontos para viver a vida e cantar apaixonadamente."

Young & Dumb foi escrita para ser tocada na turnê Greatest Hits de Lavigne. O Simple Plan abre os shows da turnê, que começou em 2024 e se estenderá até o segundo semestre de 2025.

Essa é a segunda parceria lançada por Lavigne em menos de um mês. Em abril, a cantora dividiu a faixa 77 com Billy Idol.