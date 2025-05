Gretchen Roitman? 5 momentos provam que a cantora é a vilã do Power Couple

Com quase duas semanas de exibição, o Power Couple 2025 (Record) já virou assunto nas redes sociais e os fãs do programa elegeram a 'vilã' da temporada: Gretchen.

Em sua segunda participação no reality de casais, a famosa tem sido chamada nas redes de "Gretchen Roitman". O nome é uma referência à Odete Roitman, vilã de "Vale Tudo", atual novela das 21h da Globo.

Splash separou alguns momentos de "vilania" de Gretchen até aqui, que a fizeram receber a alcunha de Odete Roitman.

"Eles é que devem se incomodar"

Ao falar sobre Talira e Rafa, Gretchen disparou. "Estou ignorando. Dou bom dia, boa tarde, boa noite. Eles é que devem se incomodar com a gente, não nós com eles. Nesse jogo, para mim, eles são irrelevantes. Indiferentes. Deixa fazer o show dela, ela gosta de fazer um show na frente das câmeras."

O climão está formado! "Ela gosta de fazer um show", diz Gretchen sobre Talira

"Para votar em mim, tem que pensar 10 vezes"

Gretchen apontou que Talira distorceu suas falas ao vivo e cravou que ela seria eliminada. "Para votar em mim tem que pensar 10 vezes. As pessoas não pensam em quem está lá fora. O público que gosta de mim, que me ama, tira esse casal. Você vai ver se eles não vão ser eliminados."

"Queriam que eu virasse a antiga Gretchen?"

Após sumir uma carne que ela havia separado para Esdras, Gretchen reclamou com os participantes que voltaria a ser a "antiga" Gretchen. "Queriam que eu virasse a antiga Gretchen? Eu estava bem boazinha."

Gretchen: "Queriam que eu virasse a antiga Gretchen? Eu tava bem boazinha!"

"A melhor coisa que existe é fazer um VT comigo"

Conversando com Victor e Rayanne, ela afirmou que as pessoas a procuram para fazer VT. "Não foi à toa. A melhor coisa que existe hoje é fazer um VT comigo aqui no programa. Vai sair em tudo quanto é lugar."

Gretchen: A melhor coisa que existe hoje é fazer um VT comigo aqui no programa. Vai sair em tudo quanto é lugar.



Eu amo a auto estima da Gretchen KKKKKKKKKK #PowerCoupleBrasil



pic.twitter.com/58YpsKDf9N ? gael (@uaigael) May 1, 2025

"Não tem a popularidade que eu tenho"

Em um depoimento ao público exibido na edição, Gretchen alfinetou Diego pela carne sumida de Esdras. "Vou fazer um escândalo dentro da casa? Ele queria um VT."