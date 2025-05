Gkay tem trauma com preenchimento labial: 'Estava ficando sem sorriso'

Gkay, 32, revelou que tem trauma com preenchimento labial.

O que aconteceu

A influenciadora contou sobre seus arrependimentos com procedimentos estéticos nos lábios. "Eu tirei todo o procedimento estético. Tirei todo o ácido hialurônico, principalmente boca e malar. Hoje eu não faço mais. Peguei tanto trauma, que já tenho medo de fazer, crescer de novo e não parar mais. Eu falei: não volto a botar preenchimento nessa boca nunca mais", disse ela no podcast Bagaceira Chique.

Gkay começou a perceber que não estava se sentindo bem com o preenchimento. "O dia que realmente mexeu comigo foi quando percebi que meu lábio estava ficando sem sorriso. Tinha tanto preenchimento na minha boca que subiu, cobriu muito meu dente. E eu falei: nossa, estou ficando sem sorriso. E eu trabalho com o sorriso, passando energia para pessoas. E falei: algo de errado não está certo", falou.

Ela não coloca a culpa do trauma em nenhum profissional. "Não culpo nenhum profissional, porque eu sempre pedia um lábio maior. Eu via que era uma distorção de imagem da minha parte. Eu exagerei, mas graças a Deus eu me toquei", afirmou.

Apesar de tudo, a famosa continua fazendo procedimentos estéticos. "Hoje em dia, eu faço procedimentos estéticos, como laser, botóx, porque a idade está chegando", contou.