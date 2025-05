Gabriel Stauffer diz ter largado igreja após pai se assumir homossexual

Colaboração para Splash, no Rio

Gabriel Stauffer, conhecido por seu papel como Gustavo na primeira fase do remake de Pantanal, compartilhou detalhes íntimos de sua trajetória pessoal após o pai se assumir homossexual.

O que aconteceu

Gabriel contou que chegou a deixar a igreja após a revelação. "Fiquei muito confuso. Como um Deus, pai de todos, poderia preparar um inferno para o meu pai? Como que eu vou acreditar num Deus que preparou um lugar para o meu pai e mais um monte de gente ser chicoteada pela eternidade? Comecei a me indagar sobre essas coisas e parei de acreditar nisso. Prefiro amar incondicionalmente meu pai do jeito que ele é, assim como amo a minha mãe, minha irmã, meus sobrinhos", desabafou em um podcast.

Segundo o ator, o pai revelou sua orientação sexual aos filhos em 2017, após passar por uma cirurgia de risco. Desde então, a relação entre eles permanece próxima e acolhedora. Gabriel também falou sobre o namorado do pai, com quem mantém um bom convívio familiar. "Foi muito impactante pra mim e importante também. Hoje fico feliz e grato pelo meu pai ter contado isso pra gente, ter conseguido falar", disse o ator.

Para um homem, numa sociedade que a gente vive, que ainda é machista e tem muito preconceito, um homem mais velho conseguir falar isso pra mulher, para os filhos, pra sociedade, acho que muito especial e necessário. Às vezes, a gente se afasta do que a gente é, dos nossos desejos, por inúmeros motivos, e acabamos nos afastamos de quem somos.

Gabriel Stauffer

A experiência familiar inspirou Gabriel a escrever um livro e trabalhar em um monólogo baseado na história. O projeto está em desenvolvimento e promete levar ao público um olhar sensível sobre identidade, aceitação e afeto. O ator, de 36 anos, ainda contou que foi no ambiente religioso que ele deu os primeiros passos no teatro, canto e circo, mas, com o tempo, começou a se questionar sobre suas crenças.