Filho de Xanddy e Carla Perez impressiona com abdômen definido

Colaboração para Splash, no Rio

Victor Alexandre, filho de Xanddy e Carla Perez, chamou a atenção nas redes sociais ao mostrar o físico superdefinido, resultado de anos de treino. O jovem fisiculturista vive nos Estados Unidos e impressionou os seguidores com a evolução do seu corpo e comentou sobre a transformação física.

O que aconteceu

Seguidor quis saber sobre o tempo necessário para atingir o shape. "Quanto tempo demorou pra desenvolver esse trabalho?!", perguntou ele. Victor Alexandre, 21, respondeu com bom humor e sinceridade: "[Treino há] 2 anos firme, [mas há] 6 anos com várias pausas (risos)".

Apesar de ter pais ligados ao mundo do axé, Victor revelou que não seguiu o talento para a dança. Um seguidor brincou: "Podia gravar um vídeo pelo menos dando uma sambadinha pra gente ver se o Tchan tá seguro ou se domingo ele não vai". Victor entrou em tom de piada. "Não tá seguro". O fã seguiu com o trocadilho: "Então domingo você não vai, infelizmente". O jovem confirmou, aos risos: "Infelizmente não".

A interação continuou animada com outros seguidores, que também entraram na brincadeira. "Meu Deus, desse jeito não tem como segurar o Tchan", comentou um internauta. Outro perguntou: "Tem na Shopee para comprar?". "Essa é a mistura do Brasil com o Egito", disse outra seguidora.