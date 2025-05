Filha de Maggie Gyllenhaal e Peter Sarsgaard é presa em protesto, diz site

Ramona Sarsgaard, 18, filha doa atores Maggie Gyllenhaal, 47, e Peter Sarsgaard, 54, foi presa durante protesto.

O que aconteceu

A jovem foi detida durante um protesto anti-israelense na Universidade de Columbia, nos Estados Unidos. As informações são do site Page Six.

Ramona teria sido presa por invasão de privacidade. Segundo a notícia, ela faz parte de um grupo de 80 estudantes que invadiram a Biblioteca Butler da Universidade de Columbia durante uma manifestação pró-palestina.

O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, se manifestou sobre as manifestações no X (antigo Twitter). "Os bandidos pró-Hamas não são mais bem-vindos em nossa grande nação", escreveu.

Ainda segundo informações do Page Six, a estudante foi intimada a comparecer no tribunal. Os pais famosos de Ramona ainda não se pronunciaram publicamente sobre o caso.