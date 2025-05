Fernanda Montenegro, Mateus Solano e mais atores pedem pela regulamentação do streaming

Fernanda Montentegro, Malu Mader, Mateus Solano, Paulo Betti e Julio Andrade são alguns dos artistas que se mobilizaram nesta sexta-feira, 9, em uma campanha nas redes sociais pedindo a regulamentação das plataformas de streaming.

Um vídeo compartilhado pelos artistas, e realizado em uma campanha assinada por diversas associações e sindicatos ligados à indústria criativa, pede que o governo "coloque freio no apetite colonial das empresas estrangeiras", estipulando uma taxa de 12% para as plataformas de vídeo sob demanda.

"É fundamental a construção de uma política industrial cinematográfica nossa, Com autonomia. Brasileira", escreveu Fernanda Montenegro, em uma publicação compartilhada em seu perfil.

O texto continua: "Temos que nos proteger. Existimos culturalmente, artisticamente. Nossa cultural tem uma assinatura própria. Nossa presença audiovisual e cinematográfica atravessa nossas fronteiras com sucesso, com premiações. Com reconhecimento. Temos que administrar nossa vida. É preciso fazer aqui o que outras grandes nações já realizaram como forma de estimular sua indústria: a regulação do streaming".

A campanha reforça que, apesar do alto faturamento, plataformas de streaming estrangeiras investem pouco em conteúdo nacional independente, e que seria necessário destinar um valor para financiamento indireto de obras, a fim de alimentar e beneficiar toda a cadeia produtiva. A taxa de 12% seria destinada para o Condecine, tributo gerado pela atividade do setor e que só pode financiar o audiovisual nacional independente.