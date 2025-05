'Premonição': veja como a história dos filmes da franquia se relacionam

O novo filme da franquia "Premonição" chega aos cinemas na próxima semana, exatamente 25 anos após a primeira premonição. Na história original, Alex Browning (Devon Sawa) prevê a explosão de um avião que o levaria para Paris. E, com medo, desembarcar levando com ele outras seis pessoas.

Começa aí uma verdadeira caçada, cheia de mortes bizarras e sanguinárias, após a Morte em si voltar para buscar quem deveria ter morrido no acidente inicial. A franquia toda tem a mesma história: um avião que explode, uma ponte que cai, uma montanha-russa descarrilhada... e a Morte em ação.

Como os filmes se relacionam?

Os longas da franquia iniciada no ano 2000 nasceram sem uma relação direta entre as histórias. O segundo filme acontece exatamente um ano após o primeiro acidente, mas os personagens e a própria trama se desenrolam de forma independente, carregando apenas a assinatura da franquia: um acidente gigantesco, alguns sobreviventes e a Morte saindo na caçada deles.

O ponto de ligação das histórias fica por conta de um único e misterioso personagem: William Bludworth, vivido por Tony Todd. Dono de uma funerária, ele aparece nos dois primeiros filmes como um conhecedor dos planos da Morte e alerta os jovens "caçados" por ela sobre o que pode estar por vir. Ele, no entanto, não aparece nos filmes 3 e 4, retornando apenas no 5.

É no quinto filme que a ligação entre as histórias fica mais clara e passa a provocar o telespectador. Os sobreviventes do acidente inicial do loga, que corresponde à queda de uma ponte, celebram o fim das mortes embarcando para Paris em um voo que acaba sendo o do primeiro filme, com direito a uma aparição de Alex Browning (Devon Sawa) surtando com sua premonição.

Cena do primeiro longa da franquia "Premonição" Imagem: Reprodução/New Line Cinema

As imagens finais de "Premonição 5" sugerem que os sobreviventes do início do filme morrem selando os planos da Morte, enquanto Alex dá início a uma nova sequência.

Em "Premonição 6" ainda não se sabe se haverá algo relacionado ao voo, mas contará novamente com William Bludworth, apesar de o ator Tony Todd ter morrido em 2024. De acordo com os trailers, a protagonista será neta da sobreviventes de um acidente dos anos 1960, que termina com a explosão de um prédio.