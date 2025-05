Em meio a polêmicas, Duda Guerra opta por descanso: 'Ficar deitada'

Colaboração para Splash, no Rio

Duda Guerra voltou ao stories após a polêmica com Antonella Braga e a família Huck. A influenciadora falou sobre como passará o dia após rumores de término com Benício, filho dos apresentadores Luciano Huck e Angélica.

O que aconteceu

Sem citar o assunto, a influenciadora apareceu de pijama e revelou como pretende passar o dia. "Eu decidi colocar um pijama e ficar deitada na minha cama, assistindo um filme", comentou.

Passando creme enquanto falava com os seguidores, Duda demonstrou estar mais preocupada em cuidar de si. "É só isso que eu quero pra minha vida hoje gente. E está tudo certo também. Essa é a minha vibe de hoje", completou.

No Instagram, Duda deixou de seguir o namorado e os sogros, Angélica e Luciano Huck. Ainda assim, ela continua seguindo Eva, irmã mais nova do namorado e filha caçula do casal Huck.

Treta teen

Briga principal envolveu a namorada de Benício Huck, Duda Guerra, e Antonela Braga. Elas e as influenciadoras Liz e Júlia estavam em uma viagem a Gramado, no Rio Grande do Sul.

Após Antonela surgir sozinha em postagens nas redes sociais foi especulado que ela estaria sendo excluída pelo grupo. Em meio aos rumores, a influencer se pronunciou e afirmou que Duda não gostou de ela ter pedido para seguir Benício no Instagram. Ela ainda disse que a namorada do famoso gritou e foi grosseira com ela.

Nora de Luciano Huck e Angélica se defendeu e negou ter levantado a voz para a criadora de conteúdo. De acordo com ela, Benício Huck é uma pessoa reservada, e a influenciadora pediu para segui-lo em seu "dix" —conta reserva destinada apenas às pessoas mais próximas.