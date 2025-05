Demi Moore e Colman Domingo viverão casal em filme sobre abdução alienígena

Os indicados ao Oscar Demi Moore (A Substância) e Colman Domingo (Sing Sing) viverão um casal em Strange Arrivals, novo filme de Roger Ross Williams (Music by Prudence). A dupla interpretará Betty e Barney Hill, casal que ganhou fama ao protagonizar o suposto primeiro caso de abdução alienígena em 1961.

De acordo com a sinopse, divulgada pela Variety, o filme explorará a ascensão do casal à fama após a suposta abdução, ocorrida quando eles voltavam de sua lua-de-mel nas Cataratas do Niágara. Seu novo status como celebridades, no entanto, testa seu relacionamento quando a verdade sobre sua noite sobrenatural começa a vir à tona.

"Como diretor, poder trabalhar com atores no ápice de suas carreiras é um sonho", disse Williams. "Demi e Colman trabalhando juntos pela primeira vez para dar vida ao lindo roteiro de Jane Anderson (A Esposa) que ilumina a condição humana será mágico."

Ainda sem data para chegar aos cinemas, Strange Arrivals será ofertado no Festival de Cannes, que acontece entre 13 e 24 de maio.