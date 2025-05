Criador diz o que atrai maridos (e famosos) como Eliezer no Legendários

Nesta semana, o idealizador do movimento Legendários, o guatemalteco Chepe Putzu, foi entrevistado por Tiago Brunet no podcast BrunetCast e respondeu o que atrai maridos ao grupo de seu movimento. Famosos como Eliezer e Thiago Nigro fazem parte da comunidade dos Legendários.

O que aconteceu

Putzu disse na conversa com Brunet que o Legendários — considerado misterioso — é criticado por desconhecimento: "As pessoas têm criticado porque é secreto. Realmente [é secreto], para não dar spoiler nem arruinar a experiência e que [os homens terão quando for]".

Ele afirmou que os homens e maridos que participam "recebem algo incrível": "Não posso contar o que acontece [na montanha], mas eles recebem algo que é incrível. ...) Ninguém é obrigado a nada, mas os homens se sentem confrontados. Como se tivessem que provar que têm que ir. Se sentem pressionados a irem".

Putzu também disse que as mulheres esposas ajudam a divulgar o movimento: "[Elas] são as promotoras número 1, porque veem as mudanças, frutos e pensam 'quero ver meu marido voltando sem depressão, com alegria, respeito e integridade'. Você [que é homem] absolutamente não precisa [ir a montanha], mas precisa entender que Deus te criou homem".

O Legendários, que não se propõe necessariamente a ser um movimento religioso com vínculo a uma igreja, usa muito a pegada religiosa: "Na Bíblia, onde Jesus fez milagre, ele pediu para que não contassem. [No Legendários] falamos isso 'não contem a ninguém', porque nós seguimos Jesus. Diante do milagre de Jesus, as pessoas não conseguiam ficar em silêncio e contavam o segredo. Isso que tem acontecido conosco e isso viraliza [o movimento Legendários], como um testemunho".

Putzu explicou que o movimento tem três ensinamentos: o homem terminar o que começou, por exemplo, uma faculdade; a lutar pela família; e a ter confiança: "[No Legendários, sei que] Não estou só, posso chorar com alguém. Quando o homem recupera a confiança em si mesmo, e a gente só confia no que falha, [mas] quando falham, [ensinamos que eles] saibam como lidar com as falhas".

O criador do Legendários diz que no seu movimento os homens encontram um ambiente vulnerável: "É um espaço de vulnerabilidade onde nós podemos nos abrir, contar nossos problemas, porque o homem [ele é] só. A mulher não. O homem sozinho é presa fácil. (...) O que fazemos é que [os homens] estão submetidos a certas circunstâncias que os fazem pensar. Você fica sem celular, recursos e começa a pensar em coisas que não pensam na sala e no conforto de casa".