Chico: Celina é a grande vilã de 'Vale Tudo' e quer sabotar os sobrinhos

Apesar de Odete Roitman ser a vilã declarada de "Vale Tudo", Chico Barney acredita que outra personagem da trama esteja desempenhando este papel: Celina. Ele falou sobre no Central Splash desta sexta-feira (9).

Um dos motivos para Chico acreditar que Celina é uma das vilãs é a forma como trata Helena, sua sobrinha. A personagem de Paolla Oliveira é retratada como uma mulher que enfrenta problemas com álcool.

Celina, inclusive, era a única que tinha visto Ivan —o interesse amoroso de Helena— acompanhado de Raquel, sua namorada. Mas ela não se preocupou em avisar a sobrinha. "Ela sabota a Heleninha", opina Chico.

Ela precisa da Heleninha alcoólatra. Ela precisa do Afonsinho do THC afundado na maconha e na inutilidade. Sabe porque? Porque se eles se tornarem adultos minimamente funcionais ela perde a boiada com a Odete (...) Na minha humilde opinião Celina é a grande vilã da novela

Chico Barney



