Carta inédita e lança-perfume em casa: curiosidades do novo doc da Rita Lee

Muitas contradições, humor ácido e uma criatividade sem limites. O documentário "Rita Lee: Mania de Você", já disponível na MAX, revela curiosidades da vida e da carreira da rainha do rock brasileiro.

Além da artista genial, o documentário humaniza Rita, mostrando como ela transformou dor em letras atemporais, provando que sua genialidade ia além do rock. Era sobre resistência, liberdade e amor pela vida. Abaixo, Splash conta algumas das curiosidades reveladas na produção.

Rita Lee deixou carta à família Imagem: Divulgação/ MAX

Não tem medo da morte

O documentário começou a ser gravado quatro semanas antes da morte de Rita, que ocorreu no dia 8 de maio de 2023, quando ela estava com 75 anos, em decorrência de um câncer de pulmão.

Toda a tristeza que poderia envolver sua morte, é quebrada no documentário por um áudio inédito da cantora mostrando não ter medo de morrer. "Morte não é castigo, é voltar para casa", diz Rita.

A cantora não tinha medo da morte Imagem: Divulgação

Nunca sonhou em ser cantora

Em "entrevista" feita pela própria Neta, Izabella Lee, Rita conta que nunca quis ser cantora. Durante a conversa, a artista explica que seu pai era contra a carreira musical. O pai só "deu valor" e entendeu a profissão da filha quando a música "Ovelha Negra" tocou no rádio, em 1975.

Ele achava que de uma hora para outra o hobby musical ia acabar e eu ia fazer odontologia.

Rita Lee

Conversas feitas para a produção mostram personalidades falando sobre a canção. Seu marido, Roberto de Carvalho, acredita que "'Ovelha Negra' representa muita a Rita"; já Gilberto Gil considerada a música "profética".

Carta Inédita

Um registro inédito é mostrado no documentário. Escrita por Rita pouco tempo antes de morrer, a carta é endereçada a Roberto de Carvalho e aos três filhos: Beto Lee, João Lee e Antônio Lee. Roberto e Beto leem a carta em voz alta e, além de se emocionarem, levam todos às lágrimas.

Esta não é a única carta lida durante o documentário. O músico e companheiro de Rita lê uma mensagem enviada por ela enquanto estava presa, em 1976, grávida de Beto Lee, por suposto porte de maconha.

Roberto de Carvalho e Rita Lee com os filhos João e Beto Imagem: Reprodução

Na carta de quase 50 anos atrás, a cantora diz a Roberto que ele pode seguir com a vida dele, pois ela entendia estar presa e não ser a "esposa ideal". O companheiro chora ao ler e fala sobre uma conexão grande com o presente, pois se trata também de uma carta de despedida.

'Coisas da Vida' eu gosto

"Rita Lee: Mania de Você" mostra a relação da cantora com o álbum "Entradas e Bandeiras", lançado em 1976, com a banda Tutti Frutti, da qual Rita fazia parte à época. Ela precisou viajar para a Europa durante o processo de mixagem do disco e, quando retornou, não gostou do resultado.

Em autógrafo dado no exemplar do jornalista Guilherme Samora —conhecido por ser o "fantasminha" da autobiografia da autora— ela diz: "'Coisas da Vida' eu gosto". Com a mensagem, Rita deixa claro não gostar do resto do álbum.

A canção foi composta pela própria Rita Lee, no piano, ao descobrir que a mãe estava doente, com câncer de pulmão. Segundo conta Roberto de Carvalho, a artista tinha orgulho da música.

Acervo familiar

As intimidades reveladas são muitas durante a produção. São mostrados vídeos e fotos do acervo familiar de Rita Lee —registros inéditos ao público até então.

Há também conversa entre os filhos sobre como era crescer em uma casa com os pais artistas. Eles ponderam as diferenças entre a família deles e as dos amigos, por exemplo, mas entendem que mesmo com os contrastes, se tratava de pessoas que faziam sacrifícios por suas famílias.

Família Lee reúnida Imagem: Divulgação/ MAX

"Lança Perfume"

Sobre um dos maiores sucessos de Rita Lee, "Lança Perfume" (1980), é comentado que, desde sua concepção, já se sabia que seria um hit. No entanto, por ser lançada durante a ditadura brasileira, a canção foi barrada pela censura.

Guilherme Samora lê uma parte do documento que barrou a música, por usar a expressão "me deixa de 4 no ato", e isso teria um duplo sentido. "Qual seria o duplo sentido? Não tem", brinca.

Em um vídeo de arquivo, Rita Lee conta que o pai, corintiano fervoroso, comemorava gols do time e "liberava o lança-perfume" em casa. O lança-perfume é uma droga em forma de solvente inalante. Ela é introduzida no organismo por meio da aspiração pelo nariz ou pela boca.