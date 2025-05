'Achei que não sairia sã': Vida exposta foi traumática, diz Camila Moura

Camila Moura, 30, viu sua vida dar uma reviravolta um ano atrás, quando foi alçada à fama após seu então marido entrar no BBB 24 (Globo). Segundo ela, uma transformação não planejada, que lhe trouxe exposição, cobrança e oportunidade. Agora, ela avalia que está em "um mundo mais bonito, mais colorido, mais leve".

Só percebemos a situação em que estamos quando saímos dela, olhamos para trás e falamos: 'caramba, não acredito que eu me submeti a isso'. É aquele ditado: 'Deus escreve certo por linhas tortas'. Estou muito feliz com a forma que estou hoje, acostumada comigo mesma, com a solitude. Estou há um ano vivendo comigo mesma e tem sido tão gostoso.

Camila Moura, em entrevista exclusiva para Splash, na festa de lançamento do São João da Thay

"Achei que não sairia sã"

Camila Moura anunciou o fim do casamento com Lucas Buda, quando ele ainda estava no BBB 24. Foi aí que a professora ganhou destaque, sendo mais comentada que alguns participantes do reality show da Globo. Ganhou seguidores, virou influenciadora e entrou para o mundo dos famosos.

Tive coragem de fazer o que muitas mulheres querem: sair de um relacionamento que não é mais saudável. E eu consegui de uma forma muito surpreendente, com apoio de muitas mulheres nas redes sociais, com seguidores, com marcas que me abraçaram. Acho que coragem é uma boa palavra.

Camila Moura terminou casamento com o ex confinado no BBB 24 Imagem: Instagram/camilamoura225

Apesar do bom momento que vive hoje, a transformação repentina foi um pouco traumática para Camila, além de ter lhe colocado em algumas ciladas, como ela mesma diz. O que a ajudou foi a contratação de uma equipe eficiente, que já era familiarizada com o mundo dos famosos e que a protegeu com instruções e, hoje, ela afirma ter uma relação de amizade, além da profissional. .

Camila também admite que recorreu a duras sessões de terapia e ao uso de medicamentos para lidar com as mudanças. "Foi terapia duas vezes por semana e muitos antidepressivos, não estou brincando. Tive acompanhamento com psicólogo, psiquiatra, intervenção medicamentosa, apoio da minha família. Sou muito privilegiada, porque muita gente não tem acesso a tratamento."

Houve momentos em que achei que não sairia sã daquela situação. Ter a minha saúde mental, agora, equilibrada é bom e eu acho que é muito perceptível. As pessoas conversam comigo e falam: 'nossa, você está muito mais leve' e eu realmente estou.

"A Fazenda valeu a pena"

Após o impacto que teve como parente de um participante de reality show, Camila viu o convite para A Fazenda 16 como uma oportunidade de experimentar o outro lado também. No fim das contas, concluiu que é mais difícil do que imaginava. "É muito mais fácil assistir, acompanhar um pay-per-view, acompanhar pelas páginas na internet, mas valeu a experiência", afirma.

Camila Moura topou participar de A Fazenda 16 (Record) Imagem: Record/ Antonio Chahestian e Edu Moraes

Cercada de expectativa para entregar "tudo em brigas", Camila Moura não mostrou o perfil combativo que exibiu nas manifestações sobre o fim de seu casamento. Hoje, ela avalia que as pessoas idealizaram nela um perfil de barraqueira, que ela não nunca teve. Em sua análise, a forma como lidou com a separação foi mais uma defesa do que um ataque.

"Lá as pessoas brigam por brigar, e eu não sou essa pessoa, nunca fui essa pessoa", afirma Camila. Como professora, ela conta que sempre lutou contra o bullying e que não vê sentido em brigar por brigar. "Para você se defender tem que ter um motivo, para você brigar tem que ter um motivo."

Camila Moura foi a sexta eliminada de A Fazenda 16 Imagem: Reprodução/TV Record/R7/PlayPlus

Apesar de ter sido a sexta eliminada no programa, Camila diz que viveu experiências especiais e inesquecíveis. "Foi uma boa experiência. Me falavam que o que valia a pena era cuidar dos bichinhos, e é verdade. O que eu mais senti falta foi de cuidar das ovelhinhas, das minicabras. Diferente dos outros realities, ali você tem uma válvula de escape, que é o cuidado com os animais."

"Evito gastar com futilidade"

Passado o turbilhão de 2024, Camila Moura tem tido um 2025 longe de polêmicas e satisfeita em ter aproveitado a fama repentina. Ela conta que conseguiu mobiliar sua casa, além da de sua mãe e do seu irmão, e fez um pé de meia que a deixará segura por algum tempo.

Sou muito contida, pé no chão. Sei o valor de cada centavo e evito ficar gastando com futilidade. Agora, estou investindo em mim e no meu trabalho, porque se eu não acreditar no meu potencial, quem vai acreditar. Também fico feliz que as pessoas estejam me vendo como eu sou, como a Camila, não como a ex de alguém, como a pessoa envolvida em polêmica.

Além da carreira de influenciadora, Camila também está quer seguir a carreira de palestrante. "Já recebi muitos convites, mas estou analisando. Sendo muito honesta, estou meio insegura. Quero muito que a minha história ajude a inspirar outras mulheres, a inspirar empreendedoras".

E será que a Camila toparia uma experiência no BBB 26? Ela não descarta, mas também não se empolga. "Ficar presa sem poder tomar banho sem roupa, ficar vendo um monte de louco brigando, não sei... Acho que reality na minha vida teve o seu valor. Ajudou no que tinha que ajudar, agregou no que deveria agregar, mas acho que está bom de exposição nacional, já foi suficiente."