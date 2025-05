Sozinha, Bruna Marquezine curte praia em dia ensolarado no Rio

Colaboração para Splash, no Rio

Bruna Marquezine aproveitou o clima ameno de outono e as altas temperaturas que marcaram o Rio de Janeiro para se refrescar no mar.

O que aconteceu

Artista foi clicada sozinha. A atriz se banhava na Praia de São Conrado, na zona sul da cidade.

Bruna entrou no mar para se refrescar e, em seguida, esticou uma canga na areia para tomar um sol e garantir o bronzeado. Com um biquíni estiloso, fio dental, a atriz esbanjou beleza enquanto aproveitava o dia quente e ensolarado, típico do outono carioca.