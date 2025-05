Benício Huck janta com pai em restaurante em meio a boatos de término

Benício Huck, 17, almoçou hoje em um restaurante do Rio de Janeiro, na companhia do pai, Luciano Huck, 53, e de alguns amigos.

O que aconteceu

O registro do encontro foi divulgado nas redes sociais pelo rapper PK. Na foto, Benício aparece vestindo uma camiseta preta e uma bermuda cáqui, além de uma sandália, e dá um meio sorriso.

Foi a primeira aparição pública do filho de Angélica, 53, desde o suposto fim do namoro com Duda Guerra, 16. Os dois deixaram de se seguir no Instagram, e Duda arquivou as fotos com o até então namorado, além de estender o unfollow aos sogros, Luciano e Angélica.

O romance entre Benício e Duda teria sido abalado por uma confusão entre ela e Antonela Braga, 16. Duda teria se irritado por Antonela ter pedido para seguir seu namorado em um perfil privado e tirado satisfações com a adolescente, dando início à polêmica.