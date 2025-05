Atriz de 'Dona de Mim' teve perna amputada aos 8 anos para superar doença

Com trajetória marcada pela superação, Haonê Thinar, 32, ocupa hoje papel de destaque na novela "Dona de Mim" (Globo). O espaço tem um gostinho mais que especial para uma mulher preta e PCD, que amputou uma das pernas ainda na infância por conta de um câncer.

Câncer e quebra de barreiras

Aos 8 anos, Haonê Thinar lutou contra um osteossarcoma —tumor agressivo nos ossos. Para sobreviver, optou pela amputação da perna direita. "Preferi amputar para continuar vivendo", contou ela à revista Caras.

Eu tive um osteossarcoma, tive um câncer, com 8 anos. Foi super de boa para mim. Superei isso muito bem, com a ajuda da minha mãe, que é muito minha parceira.

Haonê Thinar, no programa Encontro, em abril

Hoje, ela usa sua trajetória para inspirar e quebrar padrões. Modelo, dançarina e atriz, realizou o sonho de desfilar na São Paulo Fashion Week em 2023 —um feito marcante para a inclusão de corpos diversos no mundo da moda.

Agora, dá voz à representatividade por meio de seu primeiro trabalho na TV aberta. Como mulher preta e PCD (Pessoa com Deficiência), ela reforça a importância da diversidade nas telas na nova novela das sete da Globo.

Haonê Thinar com Giovanna Lancellotti e Clara Moneke em 'Dona de Mim' Imagem: Manoella Mello/Globo

Ter esse corpo diferente na TV é de suma importância para a representatividade, não só da mulher preta, mas também da mulher com deficiência, que é mãe e tem uma vida normal. É importante normalizar o corpo com deficiência, que transita por todos os lugares e faz tudo que as outras pessoas sem deficiência fazem.

Haonê Thinar, no Instagram

O convite para o papel veio diretamente da autora da trama, Rosane Svartman, 55. A novelista conheceu o trabalho de Haonê na peça "Meu Corpo Está Aqui", que tem o elenco composto por artistas PCD.

Casamento e filhos

Na vida pessoal, Haonê vive uma história bem diferente de sua personagem em "Dona de Mim". Na novela, Pam enfrenta rejeição e invisibilidade por parte de Danilo (Felipe Simas), que se recusa a assumir o relacionamento.

Na vida real, a atriz é casada com o grafiteiro Bizzar e mãe de dois filhos. O casal tem um menino de 6 anos e a pequena Lavínia, nascida no início de 2025.

Filhos de Haonê Thinar, atriz de 'Dona de Mim' Imagem: Reprodução/Instagram @haonethinar

A artista costuma compartilhar fotos e declarações apaixonadas ao marido. Em novembro de 2024, Haonê celebrou a gravidez da segunda filha com um ensaio especial ao lado do amado.

Vamos falar sobre a importância de amar e ser amado verdadeiramente? Eu não tenho palavras para descrever o quanto estou grata pela reviravolta que minha vida deu em menos de um ano. Ter um amor e um ótimo companheiro nessa jornada não tem preço, só gratidão literalmente!

Haonê Thinar, no Instagram