Após polêmica da nora, Luciano Huck posta 'indireta': 'Geração ansiosa'

Luciano Huck, 53, compartilhou uma recomendação de leitura após sua nora, Duda Guerra, virar assunto nas redes sociais por um desentendimento com a influenciadora Antonela Braga.

O que aconteceu

Em meio às polêmicas entre as influenciadoras adolescentes, o apresentador fez uma publicação nesta manhã do livro "A Geração Ansiosa", de Jonathan Haidt. "Recomendo. Leitura obrigatória", escreveu Huck na publicação feita nos Stories do Instagram.

O livro em questão investiga a forma como a vida online dos jovens afeta seu desenvolvimento social e emocional. "Como a infância hiperconectada está causando uma epidemia de transtornos mentais", informa a capa da obra.

Luciano Huck posta recomendação de livro sobre gerações ansiosas em meio à polêmicas envolvendo sua nora Imagem: Reprodução/Instagram

A recomendação do apresentador veio em meio ao desentendimento de Duda Guerra, sua nora, com Antonela Braga. Tudo teria começado em uma viagem, na qual os fãs notaram que a influenciadora estava isolada.

Após a repercussão dos comentários, Antonela se pronunciou e afirmou que a nora de Luciano Huck se incomodou por ela pedir para seguir uma conta privada de Benício Huck no Instagram. Ela ainda afirmou que Duda Guerra foi grosseira com ela e gritou ao cobrá-la sobre o assunto.

Ao se defender, a nora de Luciano Huck e Angélica negou ter levantado a voz para a criadora de conteúdo. De acordo com ela, Benício Huck é uma pessoa reservada, e a influenciadora pediu para segui-lo em seu "dix" — conta reserva destinada apenas às pessoas mais próximas.

Depois da grande repercussão desse assunto, que gerou um pronunciamento até mesmo de Angélica, surgiram especulações de que o namoro de Duda e Benício chegou ao fim. Influenciadora fez "limpa" em perfil no Instagram, na manhã desta sexta-feira (9), segundo confirmou Splash