Anhembi, em São Paulo, volta a ser palco do samba neste sábado

O endereço paulistano do Carnaval volta a ter samba neste sábado, quando a Arena Anhembi recebe o lineup do festival Samba Sampa SP. A capital paulista tem ainda outro festival no mesmo dia. O CoronaSurf Skate Party toma o Parque Ibirapuera.

O que vai acontecer

No Anhembi, serão oito atrações. Thiaguinho, Péricles, Belo, Sorriso Maroto, Ferrugem, Menos é Mais, Turma do Pagode e Pixote se apresentam no Samba Sampa SP. Até o fechamento deste texto não havia sido informada a ordem de apresentação, mas o cartaz do evento indica que Thiaguinho é o headliner.

No mesmo dia, Menos é Mais e Pixote se apresentam no Me Leva Festival. O evento rola em São José dos Campos, a cerca de 90 km de São Paulo.

Música ao vivo e esportes

Enquanto isso, no Ibirapuera, o Corona Surf Skate reúne Djonga, Oriente, Maskavo, Navala, Zuppa, Thasol e Lukz. O evento tem ainda circuitos imersivos com aulas de yoga, funcional, sessões de skate, best trick e futebol.

São Paulo tem também, neste fim de semana, um festival dedicado ao punk com uma lenda do gênero como headliner. A banda britânica The Exploited comanda o Upfront, no domingo.

The Exploited se despede dos palcos após mais de 45 anos de carreira. Outras seis bandas completam o lineup do evento, que toma o Carioca Club, a partir das 14h: Ratos de Porão, The Chisel (Reino Unido), Fang (EUA), Escalpo, Urutu e Punho de Mahin.

Estádio

O maior show em São Paulo no fim de semana, porém, em questão de quantidade de público, é o do System of a Down. A banda norte-americana de metal, que não vinha ao Brasil há dez anos, toca no Allianz Parque no sábado e no domingo.

Perto da capital

Quem prefere passear e ainda assim ver shows pode optar por uma ida a Campos do Jordão (cerca de 170 km de São Paulo). Nesta sexta tem Lenine, e no sábado, Elba Ramalho, no Auditório Claudio Santoro. A programação integra a 4ª edição do Festival Arte no Outono.

Brasília bombando

Outra cidade com inúmeros shows neste fim de semana é Brasília. A capital federal tem três grandes festivais, que reúnem quase 20 artistas populares do país, de vários gêneros.

O Funn Festival começa nesta sexta e tem datas até 7 de junho. Belo, Péricles e Pixote fazem shows no primeiro dia; e Luísa Sonza no sábado, no estacionamento do Parque da Cidade.

No sábado, dois espaços da Arena BRB abrigam festivais. O show 'Histórias' junta sertanejos como Daniel e a dupla Chitãozinho & Xororó. Já o RPB tem Titãs, Nando Reis e outros.

Veja tudo que tem

Sexta

Beat - Espaço Unimed (São Paulo)

Kevin Johansen + Liniers - Teatro Bradesco (São Paulo)

Armandinho e Detonautas - Juventus (São Paulo)

Tutti Frutti - show celebra os 50 anos do álbum 'Fruto Proibido', de Rita Lee - Sesc Belenzinho (São Paulo)

Verônica Ferriani - Sesc Pinheiros (São Paulo)

Rosa Passos - Sesc 14 Bis (São Paulo)

Zimbra - Sesc Santo Amaro (São Paulo)

Detestation - 74 Club (Santo André - SP)

CPM 22 - Clube 22 (Araraquara - SP)

Inner Circle e Dazaranha - Jockey White Hall (Curitiba)

The Exploited e Ratos de Porão - Mister Rock (Belo Horizonte)

Tim Ripper Owens - Gargulas (Santa Maria - RS)

Humberto Gessinger - acústico Engenheiros do Hawaii - Goiânia Arena (Goiânia)

MPB 4 e Kleiton e Kledir - Qualistage (Rio de Janeiro)

Ponto de Equilíbrio - Vivo Rio (Rio de Janeiro)

Los Sebosos Postizos toca o álbum 'A Tábua de Esmeralda', de Jorge Ben Jor - Circo Voador (Rio de Janeiro)

Escalandrum - Sesi Jacarepaguá (Rio de Janeiro)

Sexta e sábado

Ira! - show dos 20 anos do Acústico - Vibra (São Paulo)

Sexta, sábado; e dias 16,17, 23, 25, 30 e 31 de maio, e 7 de junho

Funn Festival (Belo, Péricles; e Pixote, com participação de Rodriguinho no dia 9; Luísa Sonza, Marina Sena e Carol Biazin no dia 10; Seu Jorge, Marcelo D2 e Blitz no dia 16; Manu Bahtidão. J. Eskine e Michele Andrade no dia 17; Thiaguinho e Turma do Pagode no dia 23; Barão Vermelho e Biquinino dia 25; Elba Ramalho + Geraldo Azevedo; Zeca Baleiro e Dorgival Dantas no dia 30; Gustavo Mioto, Vitor Fernandes e Fica Comigo no dia 31; Djonga, BK', PH, Alee, TZ da Coronel e Kyan no dia 7/6) - Estacionamento do Parque da Cidade (Brasília)

Sábado

Foreigner, Jeff Scott Soto e Eric Martin - Espaço Unimed (São Paulo)

Touché Amoré - City Lights (São Paulo)

Samba Sampa SP (Thiaguinho, Péricles, Belo, Sorriso Maroto, Ferrugem, Menos é Mais, Turma do Pagode e Pixote) - Anhembi (São Paulo)

Corona Surf Skate Party (Djonga, Oriente, Maskavo, Navala, Zuppa, Thasol e Lukz) - Parque Ibirapuera (São Paulo)

Arrigo Barnabé e Maria Beraldo - Sesc Avenida Paulista (São Paulo)

Me Leva Festival (Menos é Mais, Pixote e Jeito Moleque) - Farma Conde Arena (São José dos Campos - SP)

Zé Ramalho - Clube Jundiaiense (Jundiaí - SP)

CPM 22 - Esportiva Sanjoanense (São João da Boa Vista - SP)

Armandinho - Estação Atibaia (Atibaia - SP)

Sami Chohfi - Benjamin Rock Bar (Piracicaba - SP)

The Exploited e Ratos de Porão - Circo Voador (Rio de Janeiro)

Inner Circle - Sacadura 154 (Rio de Janeiro)

Alcione - Farmasi Arena (Rio de Janeiro)

Baile Lotadão (Victor Lou + DJ GBR; Breaking Beattz, Eli Iwasa, Bruna Strait, Pandora, Duarte e o projeto BMOB com WC no Beat) - Nau Cidades (Rio de Janeiro)

Escalandrum - Soberano (Itaipava - RJ)

Detestation - Caverna (Belo Horizonte)

Tim Ripper Owens - Célula Showcase (Florianópolis)

Festival RPB (Titãs, Nando Reis, Humberto Gessinger, Paula Toller e Distintos Filhos) - Estacionamento da Arena BRB Mané Garricha (Brasília)

Histórias: O Show do Século (Chitãozinho & Xororó, Zezé Di Camargo & Luciano, César Menotti & Fabiano, Victor & Léo, Leonardo e Daniel) - Arena BRB (Brasília)

O Lorde Music Festival (Detonautas, Reação em Cadeia, Nenhum de Nós, Di Ferrero, Vera Loca e Papas da Língua) - Pavilhões da Fenac (Novo Hamburgo - RS)

Capital Inicial - Acústico 25 anos - Classic Hall (Recife)

Roberta Miranda - Teatro Riachuelo (Natal)

Roberta Campos - Theatro Via Sul (Fortaleza)

Luedji Luna canta Sade - Opinião (Porto Alegre)

Sábado e domingo

Linn da Quebrada - Sesc 14 Bis (São Paulo)

Sábado, domingo e quarta

System of a Down - Allianz Parque (São Paulo, sábado e domingo) e Autódromo de Interlagos (São Paulo, quarta, com AFI na abertura)

Domingo