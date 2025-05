Angélica fala sobre lidar com redes com filhos adolescentes: 'Perigoso'

A apresentadora Angélica falou no podcast MaterniDelas sobre suas opiniões em relação às redes sociais, dizendo que sempre fica de olho no que seus filhos estão fazendo na internet.

Hoje tem rede social, você sabe com quem ele está? Não é mais aquela coisa 'sai da rua, a rua é perigosa'. Agora é 'sai do quarto, o quarto é perigoso'. Angélica

O que aconteceu

A apresentadora apontou que você tem que ficar atento nas redes dos filhos, como pais. "Dá trabalho. […] Se você for um pai ou uma mãe atentos, você pode dar uma escorregada uma vez ou outra. Mas o amor e a atenção estão ali, você está aí!".

No podcast, apresentado por Tata Estaniecki e Claudia Raia, Angélica apontou que, como mãe, ela gosta de ficar atenta. "Trazer foto para as redes sociais sendo uma super mãe é uma coisa. Você realmente sabe o que está acontecendo com o seu filho? Você realmente sabe do que ele está gostando? Dos amigos dele, você sabe?".

O podcast está sendo lançado em meio a polêmicas com seu filho, Benício Huck. A briga, envolvendo a nora de Angélica, Duda Guerra, e a influencer Antonela Braga envolveu o filho da apresentadora, Benício, que, aparentemente, terminou o relacionamento com Guerra.