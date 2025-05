Ex de Camila Pitanga posa nu e desabafa: 'Vida estava difícil'

Angel Ferreira, ex-namorado da atriz Camila Pitanga, chamou atenção nas redes sociais ao surgir completamente nu em uma publicação reflexiva.

O que aconteceu

A imagem veio acompanhada de um forte desabafo sobre um período conturbado de sua vida. Momento esse que coincidiu com uma grande transformação pessoal, uma troca de nome artístico, deixando para trás o antigo, Igor Angelkorte.

Artista relembrou peça que viralizou por conta de ausência de público. "Minha vida àquela época estava embotada, difícil e sem perspectiva. O barco estava à deriva e o vento não rumava para lado nenhum", escreveu. A apresentação, nomeada de "Sidarta" acontece agora com sessões lotadas no Teatro Poeira, no Rio de Janeiro.

Angel comenta que a mudança de nome veio como parte de um processo de autoconhecimento. "Fui experimentando outros heterônimos e brincando de assinar de outras formas... Fui me desidentificando com o nome, inclusive com Igor, que é algo muito demarcado no gênero masculino", contou em entrevista ao site Heloisa Tolipan.

Com 37 anos, Angel já participou de novelas da Globo. Ator integrou o elenco de Babilônia, O Outro Lado do Paraíso e Terra e Paixão, onde viveu o personagem Cacá.