Atriz indígena sobre 'Vale Tudo': 'Não é o estereótipo da santa e boazinha'

Ywyzar Tentehar, 22, interpreta Flávia, uma estudante de veterinária, no remake de "Vale Tudo". Atriz originária do povo Tentehar, também conhecido como Guajajara, do Maranhão, celebra o avanço da representatividade nas novelas da Globo.

"Vale Tudo", menos estereótipos

Na história, Flávia é a melhor amiga de Fernanda (Ramille). É uma jovem leve e animada. Adora festa, mas equilibra bem os estudos com diversão. Assim como Fernanda, também estuda Veterinária na mesma faculdade que a amiga. Tem um namorico com Carlos (Felipe Ricca).

A minha Flávia é uma garota alegre, divertida, adora festas, mas ela é muito estudiosa. E isso para mim é superimportante, porque ela é uma personagem que poderia ser feita por pessoa de qualquer outra raça e não apenas uma indígena. Isso para mim é muito importante... Caramba, não é aquele estereótipo de ser a indígena santa e boazinha como vemos normalmente. Posso mostrar a diversidade da cultura das pessoas. Ywyzar Tentehar

Ywyzar Tentehar interpreta a veterinária Flávia em 'Vale Tudo' Imagem: Gustavo Paixão

Atriz quer papéis que fujam dos estereótipos associados aos povos originários. "Quero mostrar que a gente é real. As pessoas ainda têm uma ideia caricata e romantizada que não existe mais, um indígena de 1.500. Poxa, a gente está em 2025, a gente evoluiu e está conseguindo ocupar espaços".

Para Ywyzar, é importante mostrar a diversidade e desmistificar ideias antiquadas sobre a população indígena. "Existe indígena ator, modelo, estilista, advogado, médico, veterinário, como a minha personagem... A gente é diverso. A gente está na aldeia, mas também está na cidade, mantendo nossa cultura, língua, rituais e costumes".

Tenho as melhores expectativas possíveis para 'Vale Tudo'. A Globo está no momento de abrir espaço para diversidade, de fato, não é? Além de trazer pautas, é preciso colocar essas pessoas para protagonizar. Tem o protagonismo negro, mulheres superpotentes e também para os povos indígenas. Vem a esperança de que a gente também consegue chegar lá... É um elenco muito potente, que está entregando tudo. Ywyzar Tentehar

Primeira novela na TV

Em sua primeira novela, Ywyzar está feliz de atingir um grande público com a TV aberta. Pessoas iguais a avó, que vive na aldeia e sabe pouco sobre o mundo da TV, mas conhece as produções globais. "Ela não fala português, mas quando às vezes vê TV, ela vê a Globo. Caramba, com essa novela, atinjo um público tão diverso. Se eu falar de streaming ou cinema para a minha avó, ela não sabe o que é". Conhece Globo, né? Ela não sabe como é o mundo, mas ela sabe Globo.

Quem interpretou Flávia na primeira versão foi a atriz Renata Castro Barbosa. "Conversei com ela. Foi muito querida. Tinha um pouco de receio em mandar uma mensagem, mas quando enviei, ela foi muito acolhedora comigo. Ela falou que 'Vale Tudo' também foi a primeira novela dela, que abriu muitas portas e foi importante. Sinto esse gostinho para mim também".

Um caminho muito longo, mas finalmente a gente está conseguindo chegar lá. Ywyzar Tentehar