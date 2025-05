Walter Salles e filhos de Eunice Paiva se reúnem para 'fazer planos'

O diretor de Ainda Estou Aqui, Walter Salles, e a família de Eunice Paiva, estiveram juntos nesta quarta-feira, 7, de acordo com uma postagem feita nas redes sociais.

Estavam presentes três filhos de Eunice: Ana Lúcia, Vera e Marcelo Rubens Paiva, escritor do livro de nome homônimo que inspirou o filme vencedor do Oscar. Daniela Thomas, cineasta e colaboradora de longa data de Walter, também participou do encontro.

Na legenda, Marcelo escreveu: "Núcleo duro do filme Ainda Estou Aqui fazendo planos. Ana Lúcia Paiva, Vera Paiva, Daniela Thomas, Walter Salles, Marcelo Paiva."

O encontro ocorreu após a festa de lançamento do novo livro de Marcelo Rubens Paiva, O Novo Agora, no Sesc Pinheiros, em São Paulo.

Nos comentários, internautas ressaltaram os possíveis "planos" da reunião amistosa. "Vem aí outro filme?", questionou uma. "Fazendo planos. Adoro", disse outra.

Marcelo Rubens Paiva também é autor de livros como Feliz Ano Velho e Do Começo Ao Fim.

A trama do longa de Walter Salles aborda a vida da família Paiva após o desaparecimento do pai, Rubens Paiva, durante a ditadura militar. Com Fernanda Torres e Selton Mello no elenco, Ainda Estou Aqui bateu mais de R$ 200 milhões em bilheteria e levou o Oscar de Melhor Filme Internacional.