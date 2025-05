Vitória Strada aposta em look de crochê com transparência para premiação

Vitória Strada, 28, usou um look de crochê com transparência na 8ª edição do Prêmio Sim à Igualdade Racial.

O que aconteceu

Na noite de ontem, a atriz esteve presente no Prêmio Sim à Igualdade Racial. A oitava edição da premiação aconteceu na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Para a ocasião, Vitória escolheu um vestido de crochê com transparência. "Look de ontem para prestigiar o Prêmio Sim à Igualdade Racial. Uma noite de muita representatividade e inspiração", escreveu ela no Instagram.

A ex-BBB foi muito elogiada pelos fãs. "Você ficou lindíssima, vestido impecável para uma diva", escreveu uma seguidora. "Tudo perfeito: o look e a diva", disse outro.