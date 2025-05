Vilão de 'A Viagem' vive há 30 anos em casa ao lado da Floresta da Tijuca

Guilherme Fontes, 58, falou sobre a rotina em sua casa no alto do bairro da Gávea, zona sul carioca, onde vive há mais de 30 anos.

O que aconteceu

O imóvel se localiza próximo à comunidade da Rocinha e ao lado da Floresta da Tijuca. O ator se mudou para lá em 1994, pouco antes de interpretar o inesquecível vilão Alexandre em "A Viagem" - novela que reestreia na próxima segunda-feira, substituindo "Tieta" no "Vale a Pena Ver de Novo" (Globo).

Por conta dessa localização, Guilherme costuma se deparar comumente com animas exóticos no quintal, como macacos, lagartos e até cobras. "Bichos por aqui não são novidade. Já encontrei cobra enrolada em árvore de natal, na roda do meu carro... Preguiças, tucanos, lagartos grandes, sapos, aracnídeos de tamanhos diversos, marsupiais de várias espécies, macacos grandes e pequenos — todos com suas famílias inteiras caminhando pelo telhado, pelo jardim", enumerou ele, em entrevista ao jornal Extra.

O ator não conta com funcionários fixos e prefere dar conta sozinho da manutenção doméstica. "Morar em casa não é fácil, ainda mais pra alguém que não gosta de viver rodeados de empregados. Eles vem em casa de tempos em tempos, ajudam a estabilizar a 'bagunça organizada' e a pôr em ordem principalmente o jardim. O resto dou conta: roupa, comida, poeira, 'crianças'... Faço tudo com maior prazer", assegurou o pai de Carolina, 19, e Carlos, 16.

