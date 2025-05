Andressa Urach sobre igreja: 'Fui marionete, me queriam na política'

Andressa Urach diz que se sentiu manipulada pela igreja como uma marionete para ser usada na política. A declaração foi dada em entrevista ao Camarote do Chico Barney.

No final desse processo com a igreja, depois de ler a Bíblia três vezes, depois de ver que eu era uma marionete, que eles me queriam na política. E eu ouvi de uma religiosa: 'você é mais útil fora do que dentro [da igreja]'. E eu só queria ser missionária.

A única coisa que eu queria era falar de Jesus, orar para as pessoas. Eu me senti mais usada dentro da igreja do que na prostituição. Porque na prostituição eu era paga pelo meu serviço. Existia um combinado, duas horas, pagou meu valor, ganho meu dinheiro, sai feliz, aliviado, cada um fez o seu, ninguém abusa de ninguém.

Mas ali dentro [da igreja] eu me senti usada, abusada, oprimida, porque eu nunca seria suficientemente boa para Deus.

Andressa Urach

Urach se converteu e passou a integrar a Igreja Universal do Reino de Deus após enfrentar um grave problema de saúde no fim de 2014, em razão de aplicações mal sucedidas de hidrogel.

No início de 2015, após se recuperar, ela deixou a RedeTV! e foi para a RecordTV, depois de convertida e batizada. A modelo chegou a condenar o sexo antes do casamento, dizendo que seria "prostituição".

Porém, tudo mudou após ela ser demitida pela Record, em 2020. Com o fim do contrato, ela também rompeu com a igreja.

A convidada de Chico Barney falou sobre momentos em que se sentia presa na igreja por não poder fazer nada do que gostaria, porque "tudo era pecado diante Deus".

Eu já não falava mais para não pecar, ouvir músicas do mundo era pecado, pensar era pecado, me masturbar era pecado, tudo era pecado. Era pesado demais para ser salva por ele.

Até que eu disse, meu Deus, eu não aguento mais isso. Pensava em morrer. Tu é amigo do mundo, tu é inimigo de Deus, é uma opressão.

E você vê tanta hipocrisia. Porque aqueles que estão pregando traem as suas esposas, batem, e aí tu, diz meu Deus, o que é isso, o que adianta tu arrotar a santidade e fora disso tu ser um bosta. Então é melhor eu ser um bosta, falar para todo mundo que eu sou um bosta.

Sou pecador, sim, preciso da misericórdia de Deus todos os dias, todos os dias eu digo, Senhor, obrigado por essa vida, tem misericórdia de mim o dia que eu precisar do Senhor, esteja lá no meu julgamento. É isso que eu acredito foi isso que eu entendi, que esse Jesus é o que vai me salvar. É por graça, não é por merecimento entende?

Andressa Urach

Urach diz que entrar pro pornô 'rasgou sua alma': 'Gostava de ser santa'

A produtora de conteúdo e atriz Andressa Urach afirmou que entrar para a indústria pornográfica rasgou a sua alma, já que ela gostava da imagem de 'santa' que carregava.

Eu vou te falar de verdade, do fundo do meu coração, rasgou a minha alma, tá? Porque eu não queria fazer isso. Eu gostava de ser santa. Eu gostava de ajudar as pessoas, enfim. Só que eu precisava de dinheiro de novo.

Então foi uma luta interna, onde eu busquei ajuda psiquiátrica, eu me internei, porque a religiosidade, ela confundiu minha cabeça falando que era demônio. E você não sabe lidar com suas emoções, você não sabe lidar com o que as pessoas estão falando, então eu busquei ajuda médica, racionalmente falando, porque a fama é muito louca, a fama é algo que as pessoas não conseguem entender.

Andressa Urach

Assista ao comentário:

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja o Camarote do Chico Barney na íntegra