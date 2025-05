Timidez e 'clima pesado': a vida de Ilze Scamparini antes da fama

Ilze Scamparini, 66, ficou visivelmente desconfortável ao lado de William Bonner, 61, no Jornal Nacional (Globo). A reação da repórter ao ser abraçada pelo âncora no encerramento da entrada ao vivo, direto da Praça de São Pedro, no Vaticano, chamou a atenção dos telespectadores.

O nome da correspondente está sob os holofotes desde a morte do papa Francisco. A jornalista, que trabalha na Itália desde 1999, é especializada na cobertura de assuntos relacionados à sede da Igreja Católica. Nas redes sociais, ela virou tema de memes e comentários bem-humorados direto do próprio terraço.

Como era a vida da jornalista antes do sucesso na TV? Ilze Lia Scamparini nasceu em 26 de dezembro de 1958, em Araras, no Interior de São Paulo, e teve uma formação católica. Ela demonstrava, desde a infância, paixão por escrever e pintar —embora fosse notavelmente tímida. Apesar da dualidade entre ser jornalista ou artista plástica, ela escolheu a primeira profissão.

Ilze Scamparini fez cúpula de igreja o cenário das participações de jornais Imagem: Reprodução/Globoplay

Conexão com a Itália e a temática da imigração a acompanharam desde cedo, segundo consta no Memória Globo. "Quando eu era criança e queria contar a história dos meus avós italianos, me deparei com a palavra 'imigrante'. Abriu-se um mundo de grandes possibilidades e tristes revelações. E este assunto entraria para sempre na minha vida."

Formação começou no Colégio Salesiano Nossa Senhora Auxiliadora, onde se destacou como uma das melhores alunas de redação e uma leitora voraz. Para seguir o caminho das letras, prestou vestibular e ingressou no curso de Comunicação Social na Pontifícia Universidade Católica de Campinas.

Primeiros passos no jornalismo profissional foram dados ainda na faculdade. No primeiro ano, trabalhou como repórter estagiária no Diário do Povo, em Campinas, onde ficou por um ano e chegou a produzir páginas inteiras com escritores.

Ilze acompanhou também o conclave que elegeu Bento XVI e também sua renúncia Imagem: Reprodução - Instagram

Transição para a televisão ocorreu em 1981, quando, apesar de preferir a mídia impressa, fez um teste para repórter do programa TV Mulher em Campinas. Ela permaneceu na atração por um ano, recebendo treinamento e passando pela edição de São Paulo, antes de migrar para o jornalismo da TV Campinas (hoje EPTV).

Ex-diretor de jornalismo da EPTV, Oliveira Andrade descreveu a ex-colega como uma profissional extremamente competitiva e responsável por gerar um ambiente de tensão nos bastidores da afiliada da Globo. A declaração foi feita em entrevista ao canal Futeboteco, em março.

Ela brigava sempre pelas melhores pautas. Fazia o ambiente ficar muito pesado e teve uma hora que eu não estava mais aguentando. Oliveira Andrade, ex-diretor da EPTV

Repórter começou na Rede Globo cobrindo férias de repórteres do Jornal Nacional. A experiência levou a se mudar para o Rio de Janeiro em 1984, marcando o início oficial da tragetória de sucesso no canal da família Marinho.