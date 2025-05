The Town anuncia nova atração: ‘dragão’ em torre com orquestra e DJs

Do TOCA

Na edição 2025, o The Town prepara uma nova atração - e não é nenhum novo headliner. O festival anunciou o 'The Tower Experience', mistura de espetáculo cênico, tecnologia de ponta e música eletrônica para criar uma vivência sensorial inédita no Brasil.

O novo espaço contará com mais de 115 artistas em cena, incluindo a Orquestra Sinfônica Heliópolis, um coral de 20 vozes, 40 bailarinos e apresentações de DJs como Victor Lou, Cat Dealers, ANNA e Dubdogz. O espetáculo acontece todos os cinco dias de festival, após o encerramento do Palco Skyline. A atração principal, neste caso, é um dragão.

No centro da narrativa dessa performance está Drahan, um dragão criado pelo artista plástico Glauco Bernardi. A escultura de 12 metros de comprimento com asas automatizadas, olhos de LED e efeitos de fogo será instalada no topo de uma torre de 25 metros.

Dragão será atração todo dia do festival, após encerramento do palco Skyline Imagem: Divulgação

As performances acontecerão sobre um espelho d'água iluminado. "Estamos criando uma vivência que toca a alma e marca para sempre a história da Cidade da Música", afirmou Zé Ricardo, vice-presidente artístico da Rock World, que cuida também do Rock in Rio.

O festival mostrou uma prévia de como será a performance num evento nesta quinta-feira (8), com a presença do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (que gravou toda a demonstração no celular).