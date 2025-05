Por que Os Mutantes foram deixados de fora do documentário de Rita Lee?

O documentário "Rita Lee: Mania de Você" chega hoje à MAX e celebra a vida e a carreira da Rainha do Rock Brasileiro. No entanto, a produção optou por pouquíssimas referências a Os Mutantes, banda que lançou Rita Lee ao estrelato no final dos anos 1960. Durante o filme, são citados algumas poucas vezes, mas sem imagens ou aprofundamentos. Apesar da ausência, o filme traz participações da banda Tutti Frutti e de seus integrantes, Luis Sérgio Carlini e Franklin Paolillo, que marcaram outra fase da trajetória da artista.

Em entrevista ao Splash, o diretor Guido Goldberg justificou a escolha de deixar Os Mutantes de fora.

Olha, acho que nesse caso as ausências falam por si. Para mim, não muda muito ter ou não ter eles, porque o interessante na vida da Rita é que você pode remover todas as pessoas que acompanharam a Rita na carreira. E ainda assim o documentário continua sendo lindo.

Segundo Goldberg, a cantora "brilha além das pessoas que a acompanharam". "Acho que o que temos é um retrato da pessoa. Você pode tirar mesmo a metade dos entrevistados e ainda obtém o mesmo resultado." Entre as participações estão Gilberto Gil, Ney Matogrosso e Casagrande.

Procurada por Splash, a MAX não respondeu ao questionamento do porquê a banda ficou de fora da produção. Caso aja resposta, a matéria será atualizada.

O legado dos Mutantes e a saída traumática

Rita Lee ganhou notoriedade como vocalista de Os Mutantes, grupo fundamental no Tropicalismo, ao lado de Arnaldo Baptista e Sérgio Dias. A banda lançou discos icônicos como "A Divina Comédia ou Ando Meio Desligado" (1970) e "Jardim Elétrico" (1971), mas a relação conturbada entre Rita e Arnaldo, somada às divergências criativas, culminou na expulsão da artista em 1972.

Em entrevista a Bruna Lombardi, em 1992, a cantora relembrou o episódio. "Teve um final meio trágico, esquisito e injusto. A verdade é que éramos todos muito loucos. Muita gente pirava."

No livro "Rita Lee: Uma Autobiografia" (2016), ela descreveu o momento em detalhes. "Chego ao ensaio e me deparo com um clima tenso/denso. Até que o Arnaldo quebra o gelo, toma a palavra e me comunica: 'A gente resolveu que a partir de agora você está fora dos Mutantes porque nós resolvemos seguir na linha progressiva-virtuose e você não tem calibre como instrumentista'."

Sobre sua reação, escreveu ter mantido a compostura. "Em vez de me atirar de joelhos chorando e pedindo perdão por ter nascido mulher, fiz a silenciosa elegante. Me retirei da sala em clima dramático, fiz a mala, peguei Danny (sua cadelinha) e adiós. No meio da estradinha da Cantareira a caminho de São Paulo, parei no acostamento e chorei, gritei, descabelei, xinguei feito louca."

Rita Lee é tema de documentário Imagem: Reprodução

'Cansada das viúvas dos Mutantes'

Em sua autobiografia, Rita Lee deixou claro que superou o período e criticou a fixação do público nessa fase: "Estou cansada das viúvas dos Mutantes", declarou. Sugerindo, assim, que sua carreira solo — repleta de sucessos e inovações — merecia tanto ou mais destaque.

Apesar da omissão no documentário, Os Mutantes seguem como parte fundamental da história do rock brasileiro e da trajetória de Rita. Mas, como destacou Goldberg, "a Rita brilha além" — e seu legado, de fato, transcende qualquer banda.