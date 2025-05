Patrícia Abravanel abre álbum de viagem em família: 'Tudo o que preciso'

Patrícia Abravanel, 47, publicou em suas redes sociais os registros de uma viagem recente ao lado do marido, Fábio Faria, 47, e dos três filhos do casal — Pedro, 10, Jane, 7, e Senor, 5.

O que aconteceu

Nas imagens, a apresentadora e a família aparecem se divertindo em uma bela região praiana. "Às vezes, tudo que eu preciso está bem aqui: no sorriso dos meus filhos, no abraço do Fábio, no simples estarmos juntos só nós cinco. Com eles, meu coração encontra paz, minhas forças se renovam, e me surpreendo com a bondade e misericórdia de Deus", filosofou ela, na legenda do post no Instagram.

Patrícia também comentou o desafio de lidar com o comportamento irreverente do caçula, Senor. "Sim, o meu pequeno é uma figurinha. Faz tudo ao contrário do que peço. Tenho que me controlar para não rir e ser firme para disciplinar."

Os seguidores da animadora a felicitaram pela família harmônica e feliz que construiu. "Família maravilhosa", elogiou um internauta, nos comentários do post. "Que Deus abençoe vocês", desejou outro. "É isso mesmo que alimenta a alma", concordou um terceiro.