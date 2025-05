Padre Fábio de Melo sobre depressão e morte da mãe: 'Dores inéditas'

O Padre Fábio de Melo desabafou, em lágrimas, sobre suas novas experiências com a depressão e sobre a morte de sua mãe, em 2021, hoje no Mais Você.

Tenho uma sensação de que existem dores que são inéditas. Por mais que você tenha sofrido, que você tenha conhecido muitas dimensões da dor, muitas você nunca sofreu. […] Eu nunca tinha enfrentado um mundo sem ela. Padre Fábio de Melo

O que aconteceu

Padre Fábio de Melo diz que a nova manifestação de sua depressão foi, em parte, motivada pela morte de sua mãe. O sacerdote afirmou, em conversa com Ana Maria, que a morte de sua mãe foi algo que o abalou muito e afetou muito seu quadro de depressão.

Qual foi o principal motivo que te adoeceu? Não sei dizer, mas, acho que a morte da minha mãe estava lá por trás. Padre Fábio de Melo

A mãe de Fábio de Melo morreu de Covid-19 durante a pandemia. O padre contou que a última vez com que falou com ela foi via chamada de vídeo e teve que acalmá-la após uma crise de falta de ar.

O padre revelou que atualmente foca no tratamento químico e não na terapia falada. "Eu tenho dificuldade com a terapia falada, porque, eu não sei se eu me investiguei demais ao longo da vida, e tenho a sensação de que não estou procurando respostas mais".