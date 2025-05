Pacto diabólico marca encontro de Odete e Maria de Fátima em 'Vale Tudo'

Em cenas dos próximos capítulos da novela "Vale Tudo" (Globo), Odete Roitman (Débora Bloch) e Maria de Fátima (Bella Campos) fazem um pacto.

O que vai acontecer

Com a ideia fixa de separar Afonso (Humberto Carrão) de Solange (Alice Wegmann) e abrir caminhos para Heleninha (Paolla Oliveira) ficar com Ivan (Renato Góes), Odete Roitman toma uma medida drástica. A vilã procura Maria de Fátima e propõe uma aliança, que pode ajudá-la a conquistar seus objetivos.

Depois de fazer Fátima confessar o seu parentesco com Raquel (Taís Araujo), Odete propõe que a jovem ajude a separar sua mãe de Ivan. Em troca, a dona do Grupo Almeida Roitman promete resolver o problema com Solange, que está envolvida com Afonso, sugerindo que a filha de Rubinho (Júlio Andrade) se case com seu herdeiro.

Maria de Fátima tenta manter uma postura respeitosa e cautelosa. Porém, ao perceber a seriedade e a determinação de Odete, entra no jogo da vilã e se compromete a ajudar.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.