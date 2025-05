Memes brasileiros, fãs de k-pop: Conclave conquista torcedores na internet

O processo de decisão para escolher o futuro Papa, o famoso Conclave, começou na tarde de ontem (7). Nas redes, o evento é um dos tópicos mais comentados, conquistando a atenção de públicos diversos, indo de torcedores de futebol, políticos, até fãs de k-pop e cultura asiática.

O que aconteceu

Torcida forte pelos cardeais do Brasil. Nas redes sociais, os brasileiros tem feito memes, jingles e levantado campanhas quase políticas pelos seus cardeais, com destaque para Dom Orani João Tempesta, do Rio de Janeiro, Dom Odilo Scherer, de São Paulo, e Dom Leonardo Steiner, de Manaus.

Os fãs de k-pop apoiam o filipino Luis Tagle. Considerado um cardeal com opiniões mais liberais, Tagle foi adotado pelos fãs de cultura asiática nas redes sociais, compartilhando vídeos e tweets virais de apoio pelo filipino, com hashtags como #TagleChan e #K-Papa.

As torcidas de futebol também foram conquistadas pelo Conclave. Mais cedo nesta semana, foram revelados os times pelo qual cada cardeal brasileiro torce, o que tem movimentado os fãs do esporte nas redes.

acho que nossa última chance é um papa vascaino https://t.co/MSpRvpCBK7 -- eri johnson (@mateusalp) May 7, 2025

O Conclave tem sido envolvido por debates políticos também. Com o último Papa, Francisco, sendo considerado mais liberal, as posições e opiniões políticas dos cardeais tem sido algo comentado nas redes, com pessoas apoiando tanto candidatos mais conservadores, quanto mais liberais.

Estamos no segundo dia de Conclave. Com três votações tendo já acontecido, e resultado na fumaça preta, ou seja, sem decisão final, os cardeais continuam a votação hoje.