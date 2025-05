'Sou rotulado como galã e isso diminui opções de trabalho', diz ex-Malhação

Márcio Kieling, conhecido por interpretar o personagem Perereca em "Malhação" (Globo), concilia a carreira artística com a de trader no mercado financeiro. Em entrevista a Splash, o ator falou como a fama de "galã" afeta as oportunidades de trabalho, a importância de buscar outras fontes de renda e o sonho de participar de uma "novela das oito".

Eu sou rotulado como galã. E isso faz com que as minhas opções de trabalho diminuam. Eu não posso fazer um taxista? Quer dizer, a meu ver, eu posso, mas mediante o olhar do diretor ou do produtor de elenco, eu sou estereotipado como galã. Parece que não existem pessoas bonitas nessas áreas, e eu discordo.

Ele cita a atriz Carolina Dieckmann, que recentemente declarou que perdeu papéis por ser "bonita demais", e concorda com a perspectiva da colega. Segundo o ator, essa rotulação acaba confinando os artistas em determinados padrões de personagens — mesmo que ele não queira se limitar a isso.

A trajetória no mercado financeiro

Ator entrou para o mercado financeiro em 2020 Imagem: Reprodução/Instagram/@marciokieling

Busca por algo paralelo à carreira de ator se intensificou durante a pandemia de Covid-19, que limitou as possibilidades de trabalho por causa das restrições sanitárias. Foi quando Kieling descobriu o mercado financeiro.

Eu comecei a estudar educação financeira, e vi que eu não tinha educação financeira nenhuma com 40 anos. Comecei a correr atrás disso, e fiquei fascinado. Eu jamais imaginei que eu fosse trabalhar no mercado financeiro, mas quando eu o conheci, foi amor à primeira vista.

Flexibilidade de horários tem permitido conciliar a atividade com a atuação. Ele também ressalta a importância de ser mais "racional" do que "emocional" trabalhando como trader — profissional do mercado financeiro que negocia na Bolsa de Valores.

A mudança no mercado audiovisual, que passou a adotar mais contratos por obra, afetou atores. Por isso, ter uma outra fonte de renda se tornou crucial para lidar com os períodos sem trabalho, as chamadas "entressafras". Kieling, que conviveu com essa instabilidade por muito tempo, hoje se sente mais seguro graças à nova profissão. Ele aconselha colegas a buscar educação financeira.

Eles nunca se prepararam para esse tipo de situação. E também a questão de achar que isso vai ser para sempre. 'Ah, peguei uma novela aqui, fiz sucesso e agora vou emendar uma novela na outra'. São poucos os que têm esse privilégio.

Perereca de 'Malhação'

Nascido em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, o artista chegou ao Rio de Janeiro em 1997, aos 18 anos, com o objetivo de trabalhar como ator. Antes disso, ele sonhava em ser jogador de futebol. Mas, ao participar de comercial, mudou a perspectiva.

A oportunidade de ir para o Rio surgiu após participar de um curso de fim de semana, onde um diretor da Globo, que trabalhava em "Malhação", o selecionou para o elenco de apoio. Entre 1997 e 2000, em um período relativamente curto, Kieling conseguiu sair de uma notoriedade regional para ser conhecido nacionalmente com o personagem Perereca.

O meu desejo era conseguir um papel que me desse esse destaque nacionalmente. E, para a minha sorte e competência, isso acabou acontecendo em dois anos.

Lidar com a fama repentina foi um desafio, algo para o qual, segundo ele, ninguém está totalmente preparado. No entanto, por ter entrado no meio artístico de forma gradual, passando por elenco de apoio e oficinas, ele acredita que isso o ajudou a se preparar um pouco mais. .

A minha sorte é que eu convivi durante muito tempo com essas pessoas que também fizeram muito sucesso. E outras fizeram sucesso e não fizeram mais. E eu vi que a carreira do ator, como a maioria das outras carreiras, tem seus altos e baixos e não é um mar de rosas. Eu sabia que a qualquer momento essa fama poderia diminuir, e que diminuiu.

Além de "Malhação" e "Pecado Capital" no início da trajetória na televisão, a estreia nas telonas foi no longa "Tolerância" (2000). O papel mais marcante no cinema veio em 2005, ao interpretar o cantor Zezé Di Camargo no filme "Dois filhos de Francisco". Ele também fez trabalhos na Record.

Hoje, Márcio Kieling transformou a educação financeira em um "propósito". Com o objetivo de disseminar o conhecimento sobre o tema, ele está trabalhando em projetos audiovisuais: uma série documental ficcional e um longa-metragem. A ideia da série é descomplicar o assunto para quem não tem noção.

O ator ainda tem um sonho na carreira artística: trabalhar na faixa mais importante de novelas da televisão. "Eu nunca fiz uma participação em uma novela das oito. Já fiz praticamente tudo, se eu não me engano. Uma novela das oito que eu nunca fiz. E ainda almejo fazer".