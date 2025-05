Maidê Mahl explica por que não quer mostrar o rosto em meio à reabilitação

Maidê Mahl, 32, contou por que não está mostrando o rosto nas redes sociais.

O que aconteceu

A atriz, que, em setembro do ano passado, foi encontrada com ferimentos graves e desacordada em um hotel de São Paulo, apareceu em vídeo durante reabilitação. Nas imagens, ela surgiu caminhando com a ajuda de aparelhos.

No vídeo, Maidê não mostra seu rosto. "Queridos amigos, nesse momento sigo no processo de reabilitação física. Peço a compreensão de todos. Não estou recebendo visitas no momento. Aos poucos, compartilho o processo. A Mariah Eveline [psicoterapeuta] está comigo sempre. E assim que possível ela responderá todos vocês", disse.

Ela explicou os motivos pelos quais ainda não exibe o rosto. "Gente, eu ainda não me sinto à vontade. Estou trabalhando questões emocionais. Mas em breve voltarei por completo. Agradeço desde já o apoio, colaboração, amor e carinho de todos. A Mariah ler todas as mensagens de vocês pra mim. E amo ler e receber cada uma delas. Gratidão a todos", contou.

Relembre o caso

A artista ficou três dias desaparecida em setembro de 2024 antes de ser encontrada desacordada e com ferimentos graves em um hotel no centro de São Paulo. Ela foi vista pela última vez no bairro de Moema, em São Paulo, carregando uma mochila. Três dias depois, em 5 de setembro, foi encontrada inconsciente em um hotel da região central, com lesões severas.

A atriz ficou um mês no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e recebeu alta somente em janeiro de 2025. As circunstâncias do ocorrido continuam não divulgadas publicamente.