Luciana Gimenez se choca ao assistir a 'parto' de bebê reborn: 'Passada'

A edição de ontem do programa Superpop (RedeTV!) exibiu a simulação do parto de uma boneca bebê reborn.

O que aconteceu

A convidada da atração trouxe ao palco uma pequena banheira com a simulação de uma placenta, feita com silicone. Através desse artifício, ela simulou o nascimento da boneca, batizada de Hadassa. "Ela vem com o nome Hadassa. É um nome da Bíblia", explicou a 'parteira'.

Luciana Gimenez, 55, reagiu chocada ao realismo e ao detalhismo do parto simulado. "Tem um bebê dentro? Gente, chocada! Ela está até com a cabecinha para baixo, como sai mesmo... Passada! Meu Deus... Gente, vocês não estão entendendo como é realista isso..."

Após 'nascer', a boneca foi vestida e ganhou uma pulseira-maternidade com seu nome e características. "2,4kg, 46 centímetros... Gente, impressionante! Vamos colocar a pulseirinha nela. É assim que faz para não trocar o bebê... Gente, passada!", voltou a dizer Luciana, cada vez mais surpresa com a semelhança do procedimento ao de um parto real.