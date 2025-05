Luana Piovani retoma carreira de cantora em restaurante em Portugal

Luana Piovani, 48, retoma a carreira de cantora em um restaurante em Lisboa, capital de Portugal.

O que aconteceu

A partir de hoje, a atriz inicia uma nova temporada do musical "Cantos da Lua". As novas apresentações ainda fazem parte da comemoração dos 35 anos de carreira da atriz, completados em 2024, quando ela idealizou o espetáculo.

Luana se apresentará no restaurante La Fiorentina, em Lisboa, capital de Portugal. No espetáculo, Piovani circula entre as mesas do estabelecimento com um microfone em mãos.

A artista cantará canções em português e inglês. Ela estará acompanhada de um músico.

Em suas redes sociais, ela está empenhada em divulgar o novo trabalho. "Começou a temporada de 'Cantos da Lua', em Lisboa, novamente. Dessa vez mais perto e mais gostoso. Venham que vão querer voltar! Entretenimento de qualidade. Verdade, estudo, carisma e troca. Vem fazer festa comigo, vem", escreveu.