Loft de ex de Kurt Cobain nos EUA vai a leilão por mais de R$ 54 milhões

O loft de Courtney Love, 60, irá para leilão. A propriedade que foi da ex de Kurt Cobain pode ter lance inicial de R$ 54,5 milhões.

O que aconteceu

O imóvel, que pertenceu à ex-esposa do cantor do Nirvana, está localizado no bairro SoHo, em Nova York, nos Estados Unidos. Adquirido pela artista em 2001, o apartamento voltou ao mercado imobiliário com preço inicial de US$ 9,49 milhões (mais de R$ 54,5 milhões na cotação atual).

Residencial de sete andares e 13 unidades atraiu celebridades. Além de Courtney Love, Lenny Kravitz comprou a cobertura do edifício por US$ 8 milhões (quase R$ 46 milhões na cotação de hoje). Na época, a cantora desembolsou US$ 2,6 milhões na compra do loft.

A propriedade tem 375 m² e conta com três quartos, três banheiros, lareira a gás e outros atrativos. Antes de ser um edifício residencial, o local era uma antiga fábrica de espartilhos.

Ex de Kurt Cobain morou cinco anos no imóvel. De acordo com o jornal La Nacion, o loft é de Stefan Sonnenfeld e Missy Papageorge desde 2012, que anunciaram a venda pelo Corcoran Group. Com serviços especializados, possui uma despesa mensal de US$ 6.322 (mais de R$ 36.300).

Quarto de loft que foi de Courtney Love Imagem: Reprodução/Corcoran Group

Cozinha e parte de escritório do imóvel que foi de Courtney Love Imagem: Reprodução/Corcoran Group