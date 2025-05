Lívian Aragão diz que foi escolha da irmã trabalhar como Uber: 'Ela gosta'

Lívian Aragão, 26, defendeu o direito da irmã Juliana, 48, trabalhar como motorista de aplicativo.

O que aconteceu

A atriz se manifestou sobre as críticas pelo fato de Juliana levar uma vida simples, apesar de o pai delas, Renato Aragão, 90, ser milionário. Durante participação no Vênus Podcast, Lívian afirmou que tem quatro irmãos, sendo um diretor de TV, um roteirista e um músico, além de Juliana, e afirmou que todos trabalham com o que gostam.

Os meus irmãos trabalham com o que gostam de fazer. A Juliana gosta de carro e foi uma escolha dela. Ela poderia trabalhar com outra coisa, mas ela quis trabalhar como Uber. A gente não vai falar 'não faz isso'. É uma escolha dela e está tudo bem. Lívian Aragão

Ela negou que exista "diferença entre filhos" ou que Renato tenha "escondido" Juliana por ela ser lésbica. "Meu pai nunca escondeu filho. Eu sou a caçula e moro com meus pais, então óbvio que vou passar muito mais tempo com eles."

Lívian disse ainda que seus irmãos são pessoas privadas, que não gostam de ter a vida exposta publicamente. "Meus outros irmãos moram com suas famílias, sou tia de dez sobrinhos, cada um tem sua vida. Eles são pessoas reservadas, são mais discretos. Eu sou atriz e pessoa pública, não tem como comparar, ficar insistindo 'mostra os irmãos', porque cada um tem sua vida e eles são discretos. Não é porque você é filho de uma pessoa conhecida que tem que se expor na mídia."

Renato Aragão foi criticado após notícias de que a filha Juliana leva uma vida simples e trabalha como motorista de aplicativo. Apesar de ser herdeira do humorista, Juliana já chegou a pedir ajuda financeira nas redes sociais e, supostamente, seria "excluída" da família paterna por ser lésbica. Após a repercussão, o artista negou desavenças com a filha e afirmou ser alvo de uma "campanha difamatória".